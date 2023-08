BiH sprejela pet pomembnih zakonov za približevanje EU

Sarajevo, 31. avgusta - Parlament Bosne in Hercegovine je v sredo dokončno potrdil pet zakonov, sprejetje katerih je od države zahtevala Evropska unija za začetek pristopnih pogajanj. Zakone, med drugim o svobodnem dostopu do informacij in o tujcih, je po spodnjem domu parlamenta v sredo potrdil še zgornji dom, poročajo mediji v BiH.