Na Kekčevi domačiji v Trenti se bodo spomnili filma Srečno, Kekec!

Trenta, 2. septembra - Na Kekčevi domačiji v Trenti se bodo danes spomnili 60. obletnice nastanka filma Srečno Kekec! režiserja Jožeta Galeta, v katerem so zaigrali Velemir Gjurin kot Kekec, Blanka Kos kot Mojca in Martin Mele v vlogi Rožleta. Pogovor z njimi bo vodil Jure Longyka. Sledil bo glasbeni program z Galom in Severo Gjurin ter Nuško Drašček in Robijem Ivačičem.