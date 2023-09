Prvi festival Okusi Celja

Celje, 1. septembra - Zavod Celeia Celje bo danes prvič pripravil kulinarični festival Okusi Celja. V sodelovanju s tremi celjskimi chefi, Sebastjanom Grobelškom, Miranom Ojsterškom in Markom Pavčnikom, ter Hotelom Evropa in Gostilno in pivnico Stari pisker, bodo na Krekovem trgu v Celju obiskovalcem ponudili jedi iz sezonskih sestavin ob ustrezni vinski spremljali.