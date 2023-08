V občini Piran še odpravljajo posledice naliva

Piran, 31. avgusta - V občini Piran še odpravljalo posledice naliva, ki je v sredo zvečer povzročil poplave predvsem v Luciji in Strunjanu. Na letališču Portorož so v dveh urah namerili 61 milimetrov padavin, več kot pol mesečnega povprečja za avgust. Vrtec Morje v Luciji, ki je bil tudi poplavljen, so očistili in danes že deluje, je povedal ravnatelj Uroš Savec.