Akos prejel osem veljavnih ponudb na razpisu za radijske programe v digitalni tehniki

Ljubljana, 31. avgusta - Na razpis za razširjanje radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki, ki ga je junija objavila Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (Akos), je prispelo devet ponudb, med katerimi so eno neustrezno označeno vrnili pošiljatelju, so za STA pojasnili na agenciji.