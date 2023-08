Kaja Juvan zelo vesela, da je v New Yorku še v igri

New York, 31. avgusta - Slovenska teniška igralka Kaja Juvan, ki se je na zadnji grand slam sezone v New Yorku prebila skozi kvalifikacije, je bila uspešna tudi v drugem krogu. Postala je prva Slovenka po Katarini Srebotnik leta 2008, ki se je na odprtem prvenstvu ZDA prebila v tretji krog. Tam se bo pomerila s številko 1 in z branilko naslova, Poljakinjo Igo Swiatek.