V polfinalu EP pričakovane reprezentance

Bruselj, 30. avgusta - V četrtfinalu evropskega odbojkarskega prvenstva ni bilo presenečenj, tako da bodo v polfinalu igrale reprezentance, ki so jih strokovnjaki tam videli že pred začetkom prvenstva. Danes sta se v Bruslju Nizozemski in Italiji pridružili Turčija, s 3:0 je ugnala Poljsko, in Srbija, ki je bila s 3:1 boljša od Češke.