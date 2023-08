Newyorške borze končale v zelenem

New York, 30. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so v sredo napredovale na podlagi podatkov o zaposlovanju v zasebnem sektorju in usmeritve gospodarske rasti navzdol. To bi lahko spodbudilo zaustavitev nadaljnjega zviševanja obrestnih mer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.