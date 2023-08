Portorož, Lucija in Piran poplavljeni v močnem nalivu

Portorož/Piran, 30. avgusta - Močne popoldanske nevihte, ki so zajele del Obale, so povzročile, da je voda zalila nekatere ceste in podhode, med drugim v Piranu, Portorožu in Luciji. Gasilci so opravili 38 intervencij, dve tretjini od tega v Luciji, so pojasnili na Gasilski brigadi Koper.