Poljski parlament ustanovil komisijo za preiskovanje ruskega vpliva

Varšava, 30. avgusta - Poljski parlament je danes imenoval devet članov komisije, ki bo preiskovala morebitne primere ruskega vpliva na politične odločitve na Poljskem. Opozicijski poslanci so sicer bojkotirali glasovanje, saj trdijo, da gre za poskus političnega oviranja opozicije. Ustanovitev komisije so v preteklosti že kritizirali tudi v EU in ZDA.