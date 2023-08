Z 31. avgustom preklicana aktivacija državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah

Ljubljana, 30. avgusta - Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan je z 31. avgustom ob 6.25 preklical sklep o aktivaciji državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, ki je bil zaradi katastrofalnih poplav na širšem območju države aktiviran 4. avgusta ob isti uri, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.