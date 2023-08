Evropske borze sklenile blizu izhodišč; evro in nafta navzgor

Frankfurt, 30. avgusta - Osrednje evropske borze so današnji trgovalni dan sklenile brez enotnega predznaka, večinoma pa blizu izhodišč. Na nerazpoloženost vlagateljev so vplivale predvsem gospodarske novice iz Nemčije, kjer so najnovejši statistični podatki pokazali na vztrajanje visoke inflacije. Evro in nafta sta se podražila.