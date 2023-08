Grovesu še druga zaporedna etapa, Evenepoelu bonifikacije

Valencia, 30. avgusta - Avstralec Kaden Groves je zmagovalec pete etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Morelle do Burriane (186,2 km) je slavil po sprintu glavnine. Favoriti so preživeli miren dan v sedlu, je pa šest bonifikacijskih sekund na vmesnem sprintu vzel Belgijec Remco Evenepoel in povišal vodstvo v skupnem seštevku.