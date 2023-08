Obilne padavine povzročile težave v hrvaški Istri

Rabac, 30. avgusta - Obilne padavine so danes ponekod v Istri na Hrvaškem povzročile težave. Na območju Rabca, Labina in Raše so poplavljene nekatere ulice, ceste in kleti, kot tudi plaža in vhod v hotele Maslinica. Po podatkih portala Istramet je v zadnjih 24 urah na območju Labina padlo 145 litrov dežja na kvadratni kilometer, poročajo hrvaški mediji.