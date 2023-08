Znanih vseh 16 košarkarskih reprezentanc za drugi del SP

Okinava, 30. avgusta - Na svetovnem prvenstvu v košarki, ki poteka na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji, so znani vsi udeleženci drugega dela tekmovanja. V tem bo igralo 16 ekip v štirih skupinah, med njimi bo tudi Slovenija, ki jo čakata tekmi v skupini K z Avstralijo in Nemčijo. V tej skupini bo še Gruzija.