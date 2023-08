Rast ameriškega BDP po navzdol popravljeni oceni 2,1-odstotna

Washington, 30. avgusta - Ameriški bruto domači proizvod (BDP) se je v drugem letošnjem četrtletju povečal manj od prvotnih ocen, kažejo revidirani podatki ameriškega ministrstva za trgovino. Kot so izračunali, je bila ameriška gospodarska rast na letno prilagojeni ravni 2,1-odstotna, in ne 2,4-odstotna, kot so ocenili v julijski objavi.