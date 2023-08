V ruskih napadih v Ukrajini umrlo najmanj šest ljudi

Kijev, 30. avgusta - V ruskih napadih na Ukrajino z manevrirnimi raketami, droni in topništvom je bilo ponoči ubitih najmanj šest oseb, več kot 15 pa je bilo ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. O smrtnih žrtvah so poročali v Kijevu ter regijah Doneck in Sumi, o ranjenih pa tudi v Zaporožju, kjer je bilo v ruskem obstreljevanju poškodovanih več kot 20 stavb.