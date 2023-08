Na Agri tudi o poti do trajnostne živinoreje

Gornja Radgona, 30. avgusta - Na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni so se danes posvetili tudi usmeritvi trajnostne živinoreje in vprašanju, kako kmetom pomagati, da jo bodo dosegli. Med rešitvami so govorci na okrogli mizi v organizaciji kmetijskega ministrstva omenili izobraževanje, investicijske podpore in primerne odkupne cene.