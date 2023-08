Slovenec v kombiju prevažal 26 Turkov, Hrvatica v avtomobilu šest Iračanov

Obrežje, 30. avgusta - Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe na Obrežju so v torek pri prevozu tujcev, ki so nezakonito prečkali državno mejo, ujeli 40-letnega Slovenca in 29-letno Hrvatico. Prvi je v kombiju prevažal 26 Turkov, druga pa v avtomobilu šest Iračanov, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.