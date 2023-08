Meta blokirala kitajsko in rusko operacijo prikritega vplivanja na družbenih omrežjih

San Francisco, 30. avgusta - Ameriški spletni velikan Meta, pod okrilje katerega sodita omrežji Facebook in Instagram, je blokiral dve največji znani operaciji prikritega vplivanja na spletnih platformah, ki izvirata s Kitajske in Rusije, so sporočili iz podjetja. V tej luči so na svojih omrežjih ukinili številne račune, poroča nemška tiskovna agencija dpa.