Slovenija in Francija izbrali nove raziskovalne projekte v okviru skupnega programa PHC Proteus

Ljubljana, 22. novembra - Na zasedanju mešane komisije za sodelovanje med Slovenijo in Francijo v okviru programa PHC Proteus, ki spodbuja skupne raziskovalne projekte, so izbrali sedem novih projektov, ki bodo sofinancirani v obdobju 2025-2026. Potrdili so tudi nadaljevanje vseh 10 projektov, izbranih na prejšnjem zasedanju, ki bodo potekali tudi v letu 2025.