Celje, 30. avgusta - Letošnji, 55. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti (Mos), ki bo na celjskem sejmišču potekal od 13. do 17. septembra, bo v znamenju zelenega prehoda, digitalizacije in pomanjkanja kadra. Predstavilo se bo 650 razstavljavcev iz 25 držav.