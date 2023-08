Na Dunaju razstava o sledeh Ingeborg Bachmann na filmu

Dunaj, 31. avgusta - V Filmskem arhivu na Dunaju bodo odprli razstavo o razmerju med filmom ter pisanjem pesnice Ingeborg Bachmann. Kot so zapisali, ni nobena druga avtorica tako zaznamovala avstrijske povojne književnosti kot ona. Njeno delo in osebnost še danes pričata o njeni veliki karizmi, a sledi, ki jih je pustila v domačem filmskem prostoru, so redke.