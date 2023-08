Slovenski investitorji na Madžarskem z naložbo v reciklažo avtomobilskih baterij

Ljubljana, 30. avgusta - Slovenski podjetniki, strokovnjaki in avtomobilska podjetja, med njimi direktor Hidrie Holding Iztok Seljak, Peter Tibaut, TAB Mežica in ACH Invest, so na Madžarskem ustanovili podjetje Andrada, ki se bo v Alsozcolci na severu države ukvarjalo z reciklažo baterij za električne avtomobile. V prvi fazi bodo v projekt vložili 25 milijonov evrov.