Varaždin, 30. avgusta - Hrvaški policisti so v hiši 66-letnika iz okolice Varaždina v torek odkrili več kosov nezakonitega orožja, od pušk in pištol do bomb in smodnika. Proti osumljencu so vložili kazensko ovadbo in ga priprli, so danes sporočili iz varaždinske policijske uprave.