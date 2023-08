Gorenjska banka namenila 100.000 evrov za obnovo OŠ Šmarje pri Kopru

Ljubljana, 30. avgusta - Gorenjska banka je za sanacijo škode po neurju na Osnovni šoli (OŠ) Šmarje pri Kopru namenila 100.000 evrov. Prav toliko so v začetku avgusta donirali tudi za obnovo vrtca v Mengšu, ob tem pa komitentom, oškodovanim v ujmi, namenjajo pomoč in ugodnosti, so sporočili iz banke.