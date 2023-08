Na Ljubljanski borzi dopoldne najvišja rast Petrola

Ljubljana, 30. avgusta - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se na začetku današnjega trgovanja zvišujejo, indeks SBI TOP je do 11.30 porasel za 0,42 odstotka. Z najvišjo rastjo se lahko pohvalijo delnice Petrola, ki so pridobile že skoraj odstotek. Vlagatelji za zdaj povprašujejo predvsem po delnicah Krke in Zavarovalnice Triglav.