Nemčija julija z največjim padcem cen uvoženega blaga po letu 1987

Berlin, 30. avgusta - Nemčija je julija zabeležila največji padec cen uvoženega blaga po januarju 1987. Na medletni ravni so se znižale za 13,2 odstotka, potem ko so že junija upadle za 11,4 odstotka, je danes objavil nemški statistični urad Destatis. Padec je negativno presenetil tudi analitike, ki so pričakovali, da bo znašal 12,9 odstotka.