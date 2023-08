V Srbiji zasegli rekordnih 112 ton cigaret

Beograd, 30. avgusta - Srbski cariniki so v enem od beograjskih skladišč zasegli več kot 112 ton oziroma skoraj 111 milijonov cigaret, vrednih več kot 15,5 milijona evrov. S tem so dvakrat presegli dosedanjo rekordno zasego cigaret, ki je znašala 50 ton, so v torek sporočili iz srbske carinske uprave.