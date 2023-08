V 53. letu je umrl ugledni znanstvenik s Kemijskega inštituta Gregor Mali

Ljubljana, 30. avgusta - V 53. letu starosti je umrl ugledni raziskovalec s Kemijskega inštitutu v Ljubljani Gregor Mali. Deloval je na Odseku za anorgansko kemijo in tehnologijo in bil eden najbolj prepoznavnih znanstvenikov na področju NMR raziskav poroznih materialov v svetu. Za svoje raziskovalno delo je leta 2017 prejel Preglovo nagrado in Zoisovo priznanje.