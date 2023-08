Vreme: Delno oblačno z občasnim dežjem

Ljubljana, 30. avgusta - Občasnega dežja bo več v južni Sloveniji, kjer bo še možna kakšna nevihta. Popoldne bodo padavine slabele in zvečer večinoma ponehale. Pihal bo severni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bodo padavine oslabele in do jutra večinoma ponehale. Ponekod se bo razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 14, ob morju do 15 stopinj Celzija. V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo krajevne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na petek in v petek zjutraj bodo predvsem na Primorskem možne posamezne plohe in kakšna nevihta. Čez dan bo delno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. V soboto bo sončno. Jutro bo še sveže, čez dan bo postopno topleje.

Vremenska slika: Nad severnim Jadranom je ciklonsko območje, ki le počasi slabi. Od severovzhoda nad naše kraje doteka hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno, ponekod bo še deževalo. Več dežja bo ob severnem Jadranu, kjer se bodo pojavljale nevihte z nalivi, pihala bo šibka do zmerna burja. Sveže bo. V četrtek se bo razjasnilo. Popoldne bo več oblačnosti v Alpah, kjer lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev popustila. V četrtek bo vpliv vremena na počutje ugoden in vzpodbuden.