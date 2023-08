Wawrinka postal najstarejši moški, ki je zmagal v dvoboju na US Opnu v 31 letih

New York, 30. avgusta - Nekdanji zmagovalec odprtega prvenstva ZDA v tenisu Švica Stan Wawrinka je v starosti 38 let v torek postal najstarejši moški, ki je dobil dvoboj na turnirju za veliki slam v New Yorku po Američanu Jimmyju Connorsu, ki je star 40 let zmagal v dvoboju leta 1992, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.