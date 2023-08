Vonj po marihuani zmotil tenisače v New Yorku

New York, 30. avgusta - Sprva v zdravstvene namene, od leta 2022 pa tudi povsem legalno za užitek, se v New Yorku lahko prodaja konoplja. A kajenje marihuane v parku neposredno ob teniških igriščih za US Open je povzročilo kar nekaj nevšečnosti med igralci, poroča nemška tiskovna agencija dpa.