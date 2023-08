Kijev tarča najbolj silovitega obstreljevanja od pomladi

Kijev, 30. avgusta - Ukrajinska prestolnica Kijev je bila ponoči tarča silovitega ruskega obstreljevanja z manevrirnimi raketami in droni, v katerem sta bili ubiti najmanj dve osebi, so danes sporočile mestne oblasti. Vodja vojaške uprave mesta Sergej Popko je dejal, da je to bil najbolj silovit napad na prestolnico od pomladi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.