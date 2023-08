Vreme minulo noč ni povzročalo večjih težav

Ljubljana/Cerknica, 30. avgusta - Minulo noč deževje do doslej znanih podatkih ni povzročalo večjih težav. Nekaj dela so gasilci in druge službe imeli predvsem s prečrpavanjem vode iz objektov, pokrivanjem ostrešij in odstranjevanjem podrtega drevja. Danes bo občasno deževalo, več dežja bo v južni Sloveniji, vremensko opozorilo je za danes za jug države obarvano rumeno.