Newyorške borze končale v zelenem

New York, 29. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Zrasle so cene delnic Tesle, Nvidie in druge, potem ko je mesečni padec števila nezasedenih delovnih mest utrdil pričakovanja o prekinitvi zviševanja obrestnih mer s strani ameriške centralne banke, poroča tiskovna agencija Reuters.