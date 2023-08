Ukraden avtobus pogorel ob gramoznici v Hočah

Hoče, 29. avgusta - V ponedeljek nekaj pred polnočjo je neznani storilec vlomil v zaklenjen avtobus, parkiran pred osnovno šolo v Hočah. Z vozilom se je odpeljal in ga parkiral ob gramoznici, policisti pa so bili danes obveščeni, da je avtobus v celoti pogorel. V požaru ni bil nihče poškodovan, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.