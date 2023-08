New York, 29. avgusta - Tretji igralec svetovne jakostne teniške lestvice ATP, Rus Danil Medvedjev se je gladko prebil v drugi krog odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku, potem ko je v torek s 6:1, 6:1 in 6:0 premagal Madžara Attilo Balasza. Dvoboj je trajal vsega 74 minut.