Na Hrvaškem tudi danes težave zaradi vremena

Sisak, 29. avgusta - Na sosednjem Hrvaškem so danes po več delih države besnela neurja z močnim vetrom in nalivi. Najhuje je bilo prizadeto območje Siska z okolico, kjer je veter odpihnil številne strehe. V Istri so medtem znova opazili vodne trombe, vremenoslovci pa so za območje Rijeke in zahodni del Istre oranžno opozorilo razglasili tudi za sredo.