Na BSF o povezanosti in prisotnosti kulture in demokracije

Bled, 30. avgusta - V sklopu Blejskega strateškega foruma (BSF) je v torek potekala okrogla miza z naslovom Ni kulture, ni demokracije!. Sodelujoči so spregovorili o povezanosti kulture in demokracije ter o njuni prisotnosti in vlogi v današnji Evropi. Dotaknili so se tudi teme umetniške svobode.