Na Cipru po spopadih med protestniki in migranti aretirali 21 ljudi

Nikozija, 29. avgusta - Ciprska policija je danes sporočila, da je po nasilnih spopadih med lokalnimi prebivalci in migranti v bližini letoviškega mesta Pafos aretirala 21 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije. Oblasti na Cipru trdijo, da so ena najbolj obremenjenih držav ob sredozemski migrantski poti, kar povzroča trenja med migranti in lokalnimi prebivalci.