Ajdovci in Bistričani začasno na vrh 2. SNL

Ljubljana, 30. avgusta - Po torkovih tekmah 2. kroga 2. SNL so na vrhu razpredelnic po novem nogometaši iz Ajdovščine in Slovenske Bistrice, ki so dosegli tretjo zmago in imajo po 10. točk. Že danes jih lahko prehitijo Grosupeljčani, ki na Ravnah na Koroškem napadajo četrto zmago v četrtem nastopu.