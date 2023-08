Javni razpis za predstavnika javnosti v Novinarskem častnem razsodišču

Ljubljana, 29. avgusta - Društvo in Sindikat novinarjev Slovenije sta objavila javni razpis za dva predstavnika javnosti v Novinarskem častnem razsodišču. Na razpis se lahko prijavijo kandidati, strokovnjaki s področja novinarstva, etike, prava in medijev. Mandat članov traja štiri leta, so sporočili iz Društva novinarjev Slovenije.