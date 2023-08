Španci boljši od Bolgarov, Izraelci od Grkov

Varna/Tel Aviv, 29. avgusta - Po uvodni zmagi italijanskih odbojkarjev nad Belgijo s 3:0 na evropskem prvenstvu v Italiji, Bolgariji, Severni Makedoniji in Izraelu sta danes nastope začeli še dve izmed štirih gostiteljic prvenstva. V skupini B v Varni so Bolgari gostili Špance in izgubili z 1:3 v nizih, v skupini D v Tel Avivu pa so Izraelci ugnali Grke s 3:2.