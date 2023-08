Odbojkarice Nizozemske in Italije prve polfinalistke ženskega EP

Firence, 29. avgusta - Odbojkarice Nizozemske in Italije, te so tudi branilke naslova, so prve polfinalistke letošnjega evropskega prvenstva v Belgiji, Italiji, Nemčiji in Estoniji. V uvodnem današnjem četrtfinalu v Firencah so Nizozemke ugnale Bolgarke s 3:0, Italijanke pa so bile prav tako v treh nizih boljše od Francozinj.