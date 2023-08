V Ljubljani za investicije na področju izobraževanja lani in letos namenili 95 milijonov evrov

Ljubljana, 29. avgusta - V Mestni občini Ljubljana so za investicije na področju izobraževanja v letih 2022 in 2023 namenili več kot 95 milijonov evrov, trenutno pa zaključujejo projekt celovite obnove Osnovne šole Savsko naselje z energetsko sanacijo, je na današnji novinarski konferenci povedala vodja mestnega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič.