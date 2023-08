Vreme: Možnost neviht s krajevnimi nalivi

V sredo bo oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v južni Sloveniji, kjer bo še možna kakšna nevihta. Popoldne bodo padavine slabele in zvečer večinoma ponehale. Pihal bo severni do vzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

Opozorilo: V večjem delu Slovenije bo danes in v noči na sredo obilneje deževalo, krajevno se bodo pojavljali dolgotrajnejši nalivi.

Obeti: V noči na četrtek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah nastala megla. V četrtek bo večinoma sončno. Jutro bo sveže, čez dan bo spet topleje. V noči na petek in v petek zjutraj bodo predvsem na Primorskem možne posamezne plohe in kakšna nevihta. Čez dan bo delno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.

Vremenska slika: Nad severno Italijo in severnim Jadranom je ciklonsko območje. Vremenska fronta se zadržuje v bližini naših krajev. Z vetrovi južnih smeri priteka nekoliko hladnejši in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči se bodo še pojavljale krajevne padavine, ob severnem Jadranu tudi nevihte, pihala bo šibka do zmerna burja. V sredo bo pretežno oblačno, ponekod bo še deževalo. Še hladneje bo.