Sheme kakovosti kot priložnost za kmete, gostince in turizem

Gornja Radgona, 29. avgusta - Uporaba znaka Izbrana kakovost - Slovenija ter živil, označenih s tem znakom, bi lahko bila priložnost za slovensko kmetijstvo, gostinstvo in turizem, so menili sogovorniki na okrogli mizi, ki jo je v okviru sejma Agra v Gornji Radgoni danes pripravilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.