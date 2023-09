Po kateri od številnih Šolskih ulic se lahko sprehodita tudi Šolar ali Cvek

Ljubljana, 2. septembra - Šolarji so znova sedli v šolske klopi, že med počitnicami pa so se lahko sprehodili po eni od Šolskih ulic. Po podatkih državnega statističnega urada (Surs) je to namreč najpogostejše ulično ime. Šolskih ulic je po različnih krajih skupaj 52. Besede, povezane s šolo, pa se pojavljajo tudi v priimkih, denimo Šolar ali Cvek.