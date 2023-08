Pretok Drave se je zmanjšal, Mura bo naraščala popoldne

Ljubljana, 29. avgusta - Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) se je pretok Drave na meji z Avstrijo zmanjšal in je trenutno ustaljen pri okoli 680 kubičnih metrov na sekundo. Se pa Drava v spodnjem toku še razliva in ima pretok 1100 kubičnih metrov na sekundo. Popoldan in ponoči bo predvidoma narasla reka Mura.